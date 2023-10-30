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Вспышка гепатита в Виннице: власти усилят дезинфекцию и ограничат продажу товаров

Винница, Понедельник 30 октября 2023 19:42
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Вспышка гепатита в Виннице: власти усилят дезинфекцию и ограничат продажу товаров Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за вспышки гепатита А в Виннице власти решили ввести ряд временных ограничений. Речь идет о продаже определенных товаров, а также усиление дезинфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что такое решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Речь идет о том, что из-за вспышки гепатита А в Виннице решили временно ограничить продажу товаров домашнего производства на рынках.

Также планируется тщательно убирать и дезинфицировать общественный транспорт.

Гепатит А в Виннице

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

Сегодня стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

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Винница Гепатит А
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