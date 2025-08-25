Спалах COVID-19 в Україні: медики фіксують нові варіанти "Омікрону"

За даними епіднагляду, у 2025 році кількість випадків значно нижча, ніж торік. Зокрема, з 28 липня по 24 серпня цього року зафіксовано у 2,6 раза менше інфекцій, ніж за аналогічний період 2024-го (12,7 тисяч проти 33,6 тисяч випадків).

Водночас зареєстровано 8 летальних випадків серед інфікованих.

Нові штами

В Україні виявили нові субваріанти штаму Omicron - NB.1.8.1 (Nimbus) та XFG (Stratus). Станом на 25 серпня підтверджено 3 випадки захворювання на Nimbus і 125 - на Stratus.

У Києві також різко зросла кількість хворих - за тиждень медики зареєстрували 1121 випадок, що у 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше. Госпіталізували 117 людей, серед них 57 дітей.

У Рівненській області від початку серпня підтвердили майже 500 випадків COVID-19, померла 85-річна жінка. Тут вже запровадили масковий режим у деяких медзакладах, і аналогічне рішення розглядають інші лікарні регіону.

На Миколаївщині захворюваність за два тижні зросла у 8 разів - від 7 до 56 випадків на тиждень.

Що радять лікарі

У МОЗ наголошують, що найкращим захистом від усіх варіантів COVID-19 залишається вакцинація. В Україні вона є безкоштовною. Людям із груп ризику (старші 60 років, вагітні, пацієнти з хронічними захворюваннями, медики та вчителі) рекомендують проходити ревакцинацію раз на 6-12 місяців.

Крім того, медики радять дотримуватися профілактичних заходів: носити маски у місцях скупчення людей, регулярно мити руки, а за появи симптомів залишатися вдома та звертатися до лікаря.