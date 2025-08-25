Спалах COVID-19 в Україні: медики фіксують нові варіанти "Омікрону"

В Україні різко зросла кількість випадків COVID-19. Лише за тиждень із 18 по 24 серпня було зафіксовано 7265 позитивних результатів тестів, що у 2,1 раза більше, ніж тижнем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними епіднагляду, у 2025 році кількість випадків значно нижча, ніж торік. Зокрема, з 28 липня по 24 серпня цього року зафіксовано у 2,6 раза менше інфекцій, ніж за аналогічний період 2024-го (12,7 тисяч проти 33,6 тисяч випадків).
Водночас зареєстровано 8 летальних випадків серед інфікованих.
В Україні виявили нові субваріанти штаму Omicron - NB.1.8.1 (Nimbus) та XFG (Stratus). Станом на 25 серпня підтверджено 3 випадки захворювання на Nimbus і 125 - на Stratus.
У Києві також різко зросла кількість хворих - за тиждень медики зареєстрували 1121 випадок, що у 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше. Госпіталізували 117 людей, серед них 57 дітей.
У Рівненській області від початку серпня підтвердили майже 500 випадків COVID-19, померла 85-річна жінка. Тут вже запровадили масковий режим у деяких медзакладах, і аналогічне рішення розглядають інші лікарні регіону.
На Миколаївщині захворюваність за два тижні зросла у 8 разів - від 7 до 56 випадків на тиждень.
У МОЗ наголошують, що найкращим захистом від усіх варіантів COVID-19 залишається вакцинація. В Україні вона є безкоштовною. Людям із груп ризику (старші 60 років, вагітні, пацієнти з хронічними захворюваннями, медики та вчителі) рекомендують проходити ревакцинацію раз на 6-12 місяців.
Крім того, медики радять дотримуватися профілактичних заходів: носити маски у місцях скупчення людей, регулярно мити руки, а за появи симптомів залишатися вдома та звертатися до лікаря.
Нагадаємо, що в Одеській обласній клінічній лікарні та обласному перинатальному центрі запровадили карантин через поширення COVID-19. Введено обмеження відвідувань, посилений санітарний контроль, а доступ у відділення дозволено лише пацієнтам і медперсоналу.
При підготовці новини були використані такі джерела: Центр громадського здоров’я МОЗ, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб, повідомлення голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша.