Спадщина без шлюбу: чи можна отримати майно співмешканця

В Україні люди, які роками живуть разом без реєстрації шлюбу, не мають таких самих спадкових прав, як офіційне подружжя. Проте закон передбачає можливість отримати майно померлого партнера за певних умов.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк.
Адвокат пояснює, що співмешканець не належить до першої черги спадкування за законом. Натомість людина, яка проживала зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до моменту відкриття спадщини, належить до четвертої черги.
Сам факт тривалого спільного проживання ще не означає, що партнер автоматично отримає майно. Для спадкування потрібно:
На практиці це може вимагати окремого судового процесу для встановлення факту проживання однією сім'єю.
Найнадійнішим способом заздалегідь захистити спадкові права партнера адвокат називає складання заповіту.
Інша ситуація виникає з пенсією у зв'язку з втратою годувальника. Загальне правило передбачає таке право для непрацездатних членів сім'ї померлого, які перебували на його утриманні.
Для офіційного подружжя підтверджувати сімейний статус не потрібно. У співмешканців процедура складніша.
Як правило, потрібно:
Тому відсутність офіційного шлюбу може істотно ускладнити отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
За словами Нагорнюка, найбільші юридичні ризики для пар, які живуть без реєстрації шлюбу, стосуються майна, спадкування та соціальних гарантій.
Тому якщо пара тривалий час проживає разом, варто заздалегідь врегулювати майнові відносини, документально оформлювати великі придбання, а для захисту спадкових прав скласти заповіт.
"Це значно дешевше і простіше, ніж багаторічні судові спори після припинення стосунків або смерті одного з партнерів", - наголошує адвокат.
Раніше РБК-Україна розповідало про юридичні права людей, які живуть разом без офіційної реєстрації шлюбу, зокрема щодо спільного майна. Такі партнери не набувають автоматично прав подружжя, а у разі розриву для поділу майна може знадобитися суд, де доведеться підтвердити факт спільного проживання та участь у придбанні чи поліпшенні майна.
Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.