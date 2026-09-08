Поділ майна після цивільного шлюбу: як довести право на квартиру в суді

Якщо пара жила разом без офіційного шлюбу, після розриву питання майна може стати окремою юридичною проблемою. Навіть якщо квартиру, будинок чи інше дороге майно купували разом, але оформили лише на одного з партнерів, другому може знадобитися суд, щоб довести право на свою частку.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк .

Що потрібно довести в суді

За словами адвоката, якщо шлюб офіційно не реєстрували, поділ майна після припинення стосунків відбувається складніше, ніж у подружжя.

Партнер, який претендує на частину майна, має довести дві ключові обставини:

Що чоловік і жінка проживали однією сім’єю; Що спірне майно було набуте саме під час такого спільного проживання.

Лише після встановлення факту сімейних відносин суд може перейти до питання про належність майна.

Які докази можуть допомогти

Доводити спільне проживання та участь у придбанні або поліпшенні майна можна різними способами.

Зокрема, суд може врахувати:

показання свідків;

спільні фотографії;

листування;

договори;

банківські перекази;

чеки;

документи про оплату ремонту чи будівництва;

документи, що підтверджують придбання майна;

реєстрацію місця проживання;

документи про народження спільних дітей.

Особливо важливими можуть бути фінансові докази того, що обидва партнери вкладали кошти у придбання або поліпшення майна.

Якщо квартиру оформили лише на одного

Одна з поширених проблем виникає, коли майно придбали за спільні кошти, але в договорі власником зазначили лише одного зі співмешканців.

У такій ситуації другому партнеру після розриву доведеться доводити свою участь у придбанні майна. Самого факту спільного проживання недостатньо - важливо підтвердити також, що майно було набуте в цей період.

Чому небезпечно розраховувати на усні домовленості

За словами Нагорнюка, проблеми часто виникають через відсутність документів. Партнери можуть передавати гроші готівкою, оплачувати ремонт без чеків або разом будувати житло, не фіксуючи свої витрати.

У разі конфлікту довести такі обставини в суді значно складніше.

Ще одна поширена помилка - вважати, що після кількох років спільного життя "і так усе зрозуміло". Якщо майнові відносини не оформлені документально, після розриву одна зі сторін може залишитися без доказів своєї участі у придбанні чи поліпшенні майна.

Адвокат радить заздалегідь врегульовувати майнові питання: укладати письмову угоду про майнові відносини або належно документувати внесок кожного партнера у придбання та поліпшення майна.