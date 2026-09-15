Наследство без брака: можно ли получить имущество сожителя

В Украине люди, годами живущие вместе без регистрации брака, не имеют таких же наследственных прав, как официальные супруги. Однако закон предусматривает возможность получить имущество умершего партнера в определенных условиях.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк.
Адвокат объясняет, что сожитель не входит в первую очередь наследования по закону. Человек, проживавший с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства, относится к четвертой очереди.
Сам факт продолжительного совместного проживания еще не означает, что партнер автоматически получит имущество. Для наследования требуется:
На практике это может потребовать отдельного судебного процесса по установлению факта проживания одной семьей.
Самым надежным способом заранее защитить наследственные права партнера адвокат называет составление завещания.
Другая ситуация возникает с пенсией в связи с потерей кормильца. Общее правило предусматривает такое право для находившихся на его иждивении нетрудоспособных членов семьи умершего.
Для официальных супругов подтверждать семейный статус не нужно. У сожителей процедура более сложная.
Как правило, нужно:
Поэтому отсутствие официального брака может значительно усложнить получение пенсии в связи с утратой кормильца.
По словам Нагорнюка, наибольшие юридические риски для пар, живущих без регистрации брака, касаются имущества, наследования и социальных гарантий.
Поэтому если пара долго проживает вместе, следует заранее урегулировать имущественные отношения, документально оформлять большие приобретения, а для защиты наследственных прав составить завещание.
"Это значительно дешевле и проще, чем многолетние судебные споры после прекращения отношений или смерти одного из партнеров", - подчеркивает адвокат.
Ранее РБК-Украина рассказывало о юридических правах людей, живущих вместе без официальной регистрации брака, в том числе относительно общего имущества. Такие партнеры не приобретают автоматически права супругов, а в случае разрыва для раздела имущества может потребоваться суд, где придется подтвердить факт совместного проживания и участие в приобретении или улучшении имущества.
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