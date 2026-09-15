Наследство без брака: можно ли получить имущество сожителя

Адвокат объясняет, что сожитель не входит в первую очередь наследования по закону. Человек, проживавший с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства, относится к четвертой очереди.

Когда сожитель может получить наследство

Сам факт продолжительного совместного проживания еще не означает, что партнер автоматически получит имущество. Для наследования требуется:

доказать, что пара проживала одной семьей не менее пяти лет;

чтобы наследники предыдущих очередей отсутствовали, отказались от наследства или были отстранены от наследования.

На практике это может потребовать отдельного судебного процесса по установлению факта проживания одной семьей.

Самым надежным способом заранее защитить наследственные права партнера адвокат называет составление завещания.

Может ли сожитель получить пенсию после смерти партнера

Другая ситуация возникает с пенсией в связи с потерей кормильца. Общее правило предусматривает такое право для находившихся на его иждивении нетрудоспособных членов семьи умершего.

Для официальных супругов подтверждать семейный статус не нужно. У сожителей процедура более сложная.

Как правило, нужно:

установить факт проживания одной семьей;

доказать пребывание на содержании умершего;

при необходимости обратиться в суд для установления соответствующего юридического факта.

Поэтому отсутствие официального брака может значительно усложнить получение пенсии в связи с утратой кормильца.

Как защитить права партнера без брака

По словам Нагорнюка, наибольшие юридические риски для пар, живущих без регистрации брака, касаются имущества, наследования и социальных гарантий.

Поэтому если пара долго проживает вместе, следует заранее урегулировать имущественные отношения, документально оформлять большие приобретения, а для защиты наследственных прав составить завещание.

"Это значительно дешевле и проще, чем многолетние судебные споры после прекращения отношений или смерти одного из партнеров", - подчеркивает адвокат.