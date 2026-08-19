Сім'я без шлюбу: юрист розповів, кому належить майно та які права є у співмешканців

В Україні можна жити разом без офіційної реєстрації шлюбу, однак це не означає, що пара автоматично отримує всі права подружжя. У певних випадках співмешканці можуть претендувати на спільне майно, але для цього іноді доводиться доводити свої права в суді.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк .

Головне: Відсутність автоматичних прав: Проживання однією сім'єю без офіційної реєстрації в РАЦСі не надає партнерам статусу офіційного подружжя.

Проживання однією сім'єю без офіційної реєстрації в РАЦСі не надає партнерам статусу офіційного подружжя. Спільне майно через суд: Набуте за час спільного життя майно може бути визнане спільною сумісною власністю, однак у разі спору факт ведення спільного господарства та бюджету доведеться доводити в суді.

Набуте за час спільного життя майно може бути визнане спільною сумісною власністю, однак у разі спору факт ведення спільного господарства та бюджету доведеться доводити в суді. Яких гарантій немає: Без офіційного шлюбу партнери не мають автоматичного права на спадкування як чоловік/дружина, на пенсію у зв'язку з втратою годувальника та на представництво інтересів один одного.

Без офіційного шлюбу партнери не мають автоматичного права на спадкування як чоловік/дружина, на пенсію у зв'язку з втратою годувальника та на представництво інтересів один одного. Розвінчання міфів: Законодавство не передбачає жодного терміну спільного проживання, після якого пара автоматично вважається подружжям, а майно без суду не ділиться навпіл.

Що таке цивільний шлюб

Юрист пояснює, що з юридичної точки зору цивільним шлюбом є шлюб, зареєстрований у державному органі РАЦС. Натомість те, що в побуті називають цивільним шлюбом, закон визначає як проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Сімейний кодекс України визнає можливість існування таких сімейних відносин. Водночас співмешканці не прирівнюються автоматично до офіційного подружжя.

Які права мають співмешканці

За словами Нагорнюка, одна з головних гарантій передбачена статтею 74 Сімейного кодексу України. Якщо чоловік і жінка проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, майно, набуте ними під час спільного проживання, може бути визнане спільною сумісною власністю.

Однак таке право не виникає автоматично. У разі спору потрібно довести в суді сам факт проживання однією сім’єю.

Суд може враховувати тривалість спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільного бюджету, спільні витрати на житло, ремонт та придбання майна, взаємне піклування, а також те, чи сприймали оточуючі пару як сім’ю.

Яких прав немає автоматично

Відсутність офіційного шлюбу означає, що автоматично не виникають, зокрема:

право на спадкування як у чоловіка або дружини;

право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

право представляти інтереси партнера як члена подружжя;

низка соціальних, житлових та інших гарантій, які закон пов’язує зі статусом чоловіка або дружини.

Адвокат також назвав поширені міфи. Зокрема, українське законодавство не передбачає строку, після якого співмешканці автоматично стають подружжям. Також майно не обов’язково ділиться навпіл без додаткового доведення сімейних відносин та обставин його придбання.