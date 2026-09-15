Спадщина без шлюбу: чи можна отримати майно співмешканця

В Україні люди, які роками живуть разом без реєстрації шлюбу, не мають таких самих спадкових прав, як офіційне подружжя. Проте закон передбачає можливість отримати майно померлого партнера за певних умов.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк .

Адвокат пояснює, що співмешканець не належить до першої черги спадкування за законом. Натомість людина, яка проживала зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до моменту відкриття спадщини, належить до четвертої черги.

Коли співмешканець може отримати спадщину

Сам факт тривалого спільного проживання ще не означає, що партнер автоматично отримає майно. Для спадкування потрібно:

довести, що пара проживала однією сім'єю щонайменше п'ять років;

щоб спадкоємці попередніх черг були відсутні, відмовилися від спадщини або були усунені від спадкування.

На практиці це може вимагати окремого судового процесу для встановлення факту проживання однією сім'єю.

Найнадійнішим способом заздалегідь захистити спадкові права партнера адвокат називає складання заповіту.

Чи може співмешканець отримати пенсію після смерті партнера

Інша ситуація виникає з пенсією у зв'язку з втратою годувальника. Загальне правило передбачає таке право для непрацездатних членів сім'ї померлого, які перебували на його утриманні.

Для офіційного подружжя підтверджувати сімейний статус не потрібно. У співмешканців процедура складніша.

Як правило, потрібно:

встановити факт проживання однією сім'єю;

довести перебування на утриманні померлого;

за необхідності звернутися до суду для встановлення відповідного юридичного факту.

Тому відсутність офіційного шлюбу може істотно ускладнити отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Як захистити права партнера без шлюбу

За словами Нагорнюка, найбільші юридичні ризики для пар, які живуть без реєстрації шлюбу, стосуються майна, спадкування та соціальних гарантій.

Тому якщо пара тривалий час проживає разом, варто заздалегідь врегулювати майнові відносини, документально оформлювати великі придбання, а для захисту спадкових прав скласти заповіт.

"Це значно дешевше і простіше, ніж багаторічні судові спори після припинення стосунків або смерті одного з партнерів", - наголошує адвокат.