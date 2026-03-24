Спадщина під час війни: чому міф про "зупинку" строків може коштувати вам втрати майна

Війна змінила не лише повсякденне життя українців, а й юридичні процедури. Одним із найбільш чутливих питань стало оформлення спадщини, де незнання нових правил може призвести до втрати майна.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла адвокатка Леся Галайко.
Головне:
За загальним правилом, спадщина відкривається за останнім місцем проживання померлого. Якщо його встановити неможливо - за місцезнаходженням майна або основної його частини.
Водночас в умовах воєнного стану діє спрощення: якщо місце відкриття спадщини знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого нотаріуса на території України, незалежно від місця відкриття спадщини.
Факт смерті підтверджується свідоцтвом або даними з державного реєстру.
Загальний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців з дня смерті особи. У цей період потрібно подати заяву.
При цьому поширене уявлення про "зупинку" строків під час війни є помилковим. Верховний Суд у постанові від 25 січня 2023 року у справі №676/47/21 зазначив, що постанова Кабміну №164, яка передбачала таке зупинення, не застосовується, оскільки суперечить нормам Цивільного кодексу України.
Якщо строк пропущено, суд може надати додатковий час, але лише за наявності об’єктивних і непереборних обставин.
До таких обставин можуть належати:
Особи, які перебувають за межами України, можуть реалізувати свої спадкові права дистанційно. Заяву про прийняття спадщини можна:
Якщо спадщина була відкрита в Україні до тимчасової окупації після 24 лютого 2022 року, але справа не була завершена через втрату матеріалів або відсутність доступу до них, діє спеціальний механізм.
У такому випадку будь-який нотаріус на підконтрольній території може продовжити ведення спадкової справи та оформлення спадщини.
Повторно відкривати справу не потрібно - нотаріус продовжує провадження на підставі заяви спадкоємця.
Раніше РБК-Україна розповідало про основні правила спадкування в Україні, зокрема за заповітом: хто може бути спадкоємцем, як правильно оформити документ і що робити для отримання спадщини. Також писали, що навіть за наявності заповіту є категорії осіб, яких не можна позбавити частки майна, а сам документ можна змінити або скасувати у будь-який момент.
Зазначимо, якщо не подати заяву вчасно, людина вважається такою, що не прийняла спадщину. Водночас строк можна поновити - за згодою інших спадкоємців або через суд, якщо є поважні причини
