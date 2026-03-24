Спадщина під час війни: чому міф про "зупинку" строків може коштувати вам втрати майна

Головне: Спадкоємці з окупованих територій або зон бойових дій мають право звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України .

. Поширене уявлення про "зупинку" строків на час війни є помилковим - на подачу заяви про прийняття спадщини є лише 6 місяців .

. Верховний Суд підтвердив, що постанова уряду про зупинення термінів не підлягає застосуванню

Пропущений строк можна поновити через суд лише за наявності непереборних обставин (стан здоров'я, окупація, психоемоційний стан тощо).

Громадяни за кордоном можуть подати заяву дистанційно через консульство України або іноземного нотаріуса з апостилем.

Якщо спадкову справу було відкрито до окупації, будь-який нотаріус на підконтрольній території може продовжити її провадження без повторного відкриття.

Де відкривається спадщина

За загальним правилом, спадщина відкривається за останнім місцем проживання померлого. Якщо його встановити неможливо - за місцезнаходженням майна або основної його частини.

Водночас в умовах воєнного стану діє спрощення: якщо місце відкриття спадщини знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого нотаріуса на території України, незалежно від місця відкриття спадщини.

Факт смерті підтверджується свідоцтвом або даними з державного реєстру.

Які строки для прийняття спадщини

Загальний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців з дня смерті особи. У цей період потрібно подати заяву.

При цьому поширене уявлення про "зупинку" строків під час війни є помилковим. Верховний Суд у постанові від 25 січня 2023 року у справі №676/47/21 зазначив, що постанова Кабміну №164, яка передбачала таке зупинення, не застосовується, оскільки суперечить нормам Цивільного кодексу України.

Якщо строк пропущено, суд може надати додатковий час, але лише за наявності об’єктивних і непереборних обставин.

Коли можуть поновити строк

До таких обставин можуть належати:

складний психоемоційний стан у зв'язку зі смертю близької людини, особливо у молодому віці, у поєднанні з незначним строком пропуску та труднощами в оформленні документів (наприклад, необхідність апостилювання свідоцтва про смерть);

юридичні перешкоди після відкриття спадкової справи, зокрема розбіжності в документах, які не залежали від спадкоємця;

стан здоров'я , що унеможливлював своєчасне звернення до нотаріуса, зокрема стаціонарне лікування, ускладнення після пологів або народження дитини незадовго до смерті спадкодавця, гострі захворювання;

обставини, пов'язані з війною , зокрема тимчасова окупація територій, яка фактично позбавляла можливості реалізувати право на спадкування;

, зокрема тимчасова окупація територій, яка фактично позбавляла можливості реалізувати право на спадкування; необізнаність про наявність заповіту, якщо вона була зумовлена недобросовісною поведінкою інших спадкоємців або неналежним інформуванням.

Як оформити спадщину за кордоном

Особи, які перебувають за межами України, можуть реалізувати свої спадкові права дистанційно. Заяву про прийняття спадщини можна:

посвідчити в консульській установі України;

оформити у іноземного нотаріуса з подальшим проставленням апостиля.

Що робити, якщо справа залишилась на окупованій території

Якщо спадщина була відкрита в Україні до тимчасової окупації після 24 лютого 2022 року, але справа не була завершена через втрату матеріалів або відсутність доступу до них, діє спеціальний механізм.

У такому випадку будь-який нотаріус на підконтрольній території може продовжити ведення спадкової справи та оформлення спадщини.

Повторно відкривати справу не потрібно - нотаріус продовжує провадження на підставі заяви спадкоємця.