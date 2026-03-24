Наследство во время войны: почему миф об "остановке" сроков может стоить вам потери имущества

Война изменила не только повседневную жизнь украинцев, но и юридические процедуры. Одним из самых чувствительных вопросов стало оформление наследства, где незнание новых правил может привести к потере имущества.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат Леся Галайко.
Главное:
По общему правилу, наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Если его установить невозможно - по местонахождению имущества или основной его части.
В то же время в условиях военного положения действует упрощение: если место открытия наследства находится на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, наследник может обратиться к любому нотариусу на территории Украины, независимо от места открытия наследства.
Факт смерти подтверждается свидетельством или данными из государственного реестра.
Общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня смерти лица. В этот период нужно подать заявление.
При этом распространенное представление об "остановке" сроков во время войны является ошибочным. Верховный Суд в постановлении от 25 января 2023 года по делу №676/47/21 отметил, что постановление Кабмина №164, которое предусматривало такое приостановление, не применяется, поскольку противоречит нормам Гражданского кодекса Украины.
Если срок пропущен, суд может предоставить дополнительное время, но только при наличии объективных и непреодолимых обстоятельств.
К таким обстоятельствам могут относиться:
Лица, находящиеся за пределами Украины, могут реализовать свои наследственные права дистанционно. Заявление о принятии наследства можно:
Если наследство было открыто в Украине до временной оккупации после 24 февраля 2022 года, но дело не было завершено из-за потери материалов или отсутствия доступа к ним, действует специальный механизм.
В таком случае любой нотариус на подконтрольной территории может продолжить ведение наследственного дела и оформление наследства.
Повторно открывать дело не нужно - нотариус продолжает производство на основании заявления наследника.
Ранее РБК-Украина рассказывало об основных правилах наследования в Украине, в частности по завещанию: кто может быть наследником, как правильно оформить документ и что делать для получения наследства. Также писали, что даже при наличии завещания есть категории лиц, которых нельзя лишить доли имущества, а сам документ можно изменить или отменить в любой момент.
Отметим, если не подать заявление вовремя, человек считается не принявшим наследство. В то же время срок можно восстановить - с согласия других наследников или через суд, если есть уважительные причины
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.