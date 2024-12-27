Як оформити спадщину, якщо спадкоємець перебуває за кордоном або на окупованій території

Війна та окупація створили для багатьох українців складні правові обставини, зокрема щодо оформлення спадщини. Ситуація ускладнюється, якщо спадкоємець перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

Як оформити спадщину, якщо ви знаходитеся за кордоном або на окупованій території, РБК-Україна розбиралося із адвокаткою адвокатського бюро "Івана Хомича" Оленою Воронковою.

У який період потрібно вступити у спадщину

Адвокатка пояснює, що спадщина – це майнові та немайнові права, які передаються від померлого спадкодавця до спадкоємців. Законодавство України регулює процедуру прийняття спадщини, визначаючи шестимісячний строк для подання заяви про її прийняття.

"Спадкоємець має два варіанти: прийняти спадщину фактично, почавши користуватися майном спадкодавця, але потім доведеться проходити судовий процес для "узаконення" прийняття спадщини, або оформити спадщину юридично, звернувшись до нотаріуса", – говорить Воронкова.

Втім, процедура може бути ускладнена низкою обставин, особливо якщо спадкоємець перебуває за межами України чи на тимчасово окупованій території. Найчастіші проблеми виникають через неможливість особисто звернутися до нотаріуса, черги в консульських установах за кордоном, які можуть тривати кілька місяців, недостатню обізнаність спадкоємців про процедуру, сплив строку для прийняття спадщини через швидкоплинність встановлених шести місяців, відсутність оригіналів правовстановлюючих документів.

Наразі загальні положення щодо строків прийняття спадщини, кола осіб, які мають право на спадок, та переліку необхідних документів повернулися до довоєнного стану, характерного для 2022 року.

Що робити спадкоємцям, які знаходяться за кордоном

Оформлення спадщини, перебуваючи за кордоном – процес, який може бути значно спрощений, якщо спадкоємець дотримається певного алгоритму дій. Основне завдання полягає у тому, щоб правильно оформити документи та налагодити комунікацію з нотаріусом в Україні.

Олена Воронкова пояснює, що у країні перебування спадкоємець має звернутися до консульства України, де нотаріально посвідчити заяву про прийняття спадщини. Цей документ потрібно відправити поштовим зв’язком до нотаріуса в Україні.

Якщо в країні немає українського консульства, спадкоємець повинен виїхати до іншої країни, де таке консульство є.

У консульстві також можна оформити довіреність на представника, який знаходитиметься в Україні та допомагатиме з процесом оформлення спадщини. Важливо, щоб у довіреності було зазначено право представника на "отримання свідоцтва про право на спадщину".

Заяву можна подати як до приватного, так і до державного нотаріуса. Однак перед надсиланням документів варто проконсультуватися з нотаріусом, щоб упевнитися, що він готовий взяти справу до розгляду.

Існує інформація про можливість подачі заяви через електронні сервіси. Але адвокатка зазначає, що поки не має можливості це перевірити, оскільки не працюють державні реєстри.

У разі втрати документів процедура починається аналогічно: через візит до консульства, заяву та довіреність. Далі можливі два варіанти:

отримання дублікатів документів, якщо це можливо

судовий процес для підтвердження права на спадщину, якщо відновити документи не вдалося

Як оформити спадщину жителям окупованих територій

Спадкоємці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, стикаються з численними труднощами під час оформлення спадщини. Основні проблеми пов’язані з відсутністю своєчасної інформації про смерть спадкодавця, неможливістю подати заяву в установлені законом строки та відсутністю правовстановлюючих документів.

Для того, щоб отримати спадщину, спадкоємець може виїхати на підконтрольну Україні територію, щоб особисто звернутися до нотаріуса та оформити довіреність на представника.

Якщо спадкоємець має можливість виїхати до іншої країни, можна звернутися до консульства України для оформлення заяви та довіреності на представника в Україні.

Деякі громадяни подають заяви про прийняття спадщини нотаріусам на окупованій території. Однак у таких випадках виникають складнощі з пересиланням документів через припинене поштове сполучення. У більшості ситуацій це призводить до необхідності судового розгляду для підтвердження права на спадщину.

Якщо всі інші способи недоступні або ускладнені, спадкоємцю доведеться звертатися до суду. Це дозволяє не втратити право на спадщину, хоча й потребує додаткових часу і ресурсів.

Пропущений строк для прийняття спадщини можна поновити через суд

Спадкоємці, які пропустили шестимісячний строк для подання заяви про прийняття спадщини, мають можливість поновити його через суд. Проте для цього необхідно надати поважні причини, що унеможливили своєчасне звернення.

Варто зазначити, що такі причини, як воєнний стан чи необізнаність про смерть спадкодавця, судами вже не вважаються достатньо вагомими.

Олена Воронкова рекомендує не зволікати з оформленням спадщини та заздалегідь звертатися за фаховою правовою допомогою. Українське законодавство надає механізми для захисту інтересів спадкоємців, навіть якщо вони перебувають за кордоном чи на окупованій території. Своєчасні дії допоможуть зберегти спадщину та пам’ять про близьких.