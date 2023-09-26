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Спадкоємець Сидорчука та тренер сенсації старту сезону забрали призи УПЛ

Київ, Вівторок 26 вересня 2023 15:55
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Спадкоємець Сидорчука та тренер сенсації старту сезону забрали призи УПЛ Фото: Володимир Бражко оформив перший гол за "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 8-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам київського "Динамо" та криворізького "Кривбаса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек відкрив рахунок у дебюті протистояння киян із черкаським ЛНЗ.

На 3-й хвилині зустрічі молодий українець не побоявся взяти ініціативу на себе та завдав пострілу метрів із 30-ти. М'яч полетів за відмінною траєкторією і влучив прямісінько в кут воріт черкащан. Голкіпер ЛНЗ Пеньков був безсилим, а "Динамо" в підсумку здобуло перемогу (4:2).

Натомість керманич криворіжців Юрій Вернидуб – найкращий тренер 8-го туру. "Кривбас" під його керівництвом здобув п'яту перемогу в сезоні та піднявся на друге місце УПЛ після успіху в Полтаві (4:1). Криворіжці мають семиматчеву серію без поразок.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Бражко випередив Слюбика, Кожушка та Мустафаєва. Тим часом Вернидуб виявився кращим за Пономарьова, Григорчука та Максимова.

Спадкоємець Сидорчука та тренер сенсації старту сезону забрали призи УПЛ

До слова, раніше "Шахтар" розписав нічию з "Рухом" у меншості в УПЛ.

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Динамо УПЛ Чемпионат Украины Юрий Вернидуб
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