Спадкоємець Сидорчука та тренер сенсації старту сезону забрали призи УПЛ

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 8-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам київського "Динамо" та криворізького "Кривбаса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек відкрив рахунок у дебюті протистояння киян із черкаським ЛНЗ.

На 3-й хвилині зустрічі молодий українець не побоявся взяти ініціативу на себе та завдав пострілу метрів із 30-ти. М'яч полетів за відмінною траєкторією і влучив прямісінько в кут воріт черкащан. Голкіпер ЛНЗ Пеньков був безсилим, а "Динамо" в підсумку здобуло перемогу (4:2).

Натомість керманич криворіжців Юрій Вернидуб – найкращий тренер 8-го туру. "Кривбас" під його керівництвом здобув п'яту перемогу в сезоні та піднявся на друге місце УПЛ після успіху в Полтаві (4:1). Криворіжці мають семиматчеву серію без поразок.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Бражко випередив Слюбика, Кожушка та Мустафаєва. Тим часом Вернидуб виявився кращим за Пономарьова, Григорчука та Максимова.