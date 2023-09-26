ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наследник Сидорчука и тренер сенсации старта сезона забрали призы УПЛ

Киев, Вторник 26 сентября 2023 15:55
UA EN RU
Наследник Сидорчука и тренер сенсации старта сезона забрали призы УПЛ Фото: Владимир Бражко оформил первый гол за "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 8-го тура отечественного первенства назвала лучших игрока и тренера. Награды достались представителям киевского "Динамо" и криворожского "Кривбасса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек открыл счет в дебюте противостояния киевлян с черкасским ЛНЗ.

На 3-й минуте встречи молодой украинец не побоялся взять инициативу на себя и нанес выстрел метров с 30-ти. Мяч полетел по отличной траекторией и попал прямо в угол ворот черкащан. Голкипер ЛНЗ Пеньков был бессилен, а "Динамо" в итоге одержало победу (4:2).

Зато наставник криворожцев Юрий Вернидуб – лучший тренер 8-го тура. "Кривбасс" под его руководством одержал пятую победу в сезоне и поднялся на второе место УПЛ после успеха в Полтаве (4:1). Криворожцы имеют семиматчевую серию без поражений.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Бражко опередил Слюбыка, Кожушко и Мустафаева. Тем временем Вернидуб оказался лучше Пономарева, Григорчука и Максимова.

Наследник Сидорчука и тренер сенсации старта сезона забрали призы УПЛ

К слову, ранее "Шахтер" расписал ничью с "Рухом" в меньшинстве в УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины Юрий Вернидуб
NEWS
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне