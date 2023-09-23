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"Шахтар" у меншості не втримав перемогу над "Рухом" у Прем'єр-лізі

Львів, Субота 23 вересня 2023 21:05
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"Шахтар" у меншості не втримав перемогу над "Рухом" у Прем'єр-лізі
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" розписав бойову нічию з донецьким "Шахтарем" у 8-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Рух" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Слюбик, 88 – Судаков, 17

Вилучення: Ракицький, 21 (Ш, пряма червона картка)

Обидві команди стартували активно. У перші чверть години нагоди встигли змарнувати і львів'яни, і "гірники". Зокрема, Криськів відправив м'яч поруч зі стійкою з лінії штрафного, а хавбек "Руха" Пастух із півкола карної зони закрутив у поперечину!

А на 17-й хвилині "Шахтар" відкрив рахунок. Гол організував дует Криськіва та Судакова. Перший віддав передачу на лівий край штрафного майданчика, а другий прийняв м'яч і класно пробив у дальній кут під самісіньку стійку – 0:1.

Далі настав час сольного номеру суддівської бригади. Спершу рефері після перегляду повтору вилучив Ракицького за гру рукою і брудний підкат проти Квасниці. А за хвилину з меж воротарського проштовхнув м'яч у сітку Дідик. Проте, лайнсмен зафіксував офсайд.

Львів'яни намагалися зрівняти рахунок і до, і після перерви. Двічі на ударній позиції опинявся Сич (сейв Різника та промах), Плюман пробив у руки голкіперу з меж штрафного, а Дідик головою відправив м'яч над поперечиною. Мав можливості забити і "Шахтар". Надупевнено на лінії воріт діяв Ледвій, який впорався з ударами Зубкова, Судакова та Бондаренка.

"Рух" таки зумів вирвати нічию під завісу зустрічі. Гол львів'ян став справжнім шедевром. На 88-й хвилині Слюбик потужним пострілом із-за меж штрафного майданчика зняв павутину з ближньої дев'ятки – 1:1 у підсумку.

"Шахтар" повернув лідерську позицію у першості, набравши 18 очок. "Гірники" втретє за вісім турів втратили очки, а також записали до свого пасиву вже п'яте вилучення. Натомість "Рух" залишився на 6-й сходинці (12 пунктів).

До слова, раніше "Динамо" перестріляло ЛНЗ на виїзді з голами Ярмоленка та Буяльського.

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