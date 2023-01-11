SpaceX збирає гігантську ракету Starship: політ може відбутись вже в лютому

SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship, який може стартувати вже наступного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.
"У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже ймовірною", - заявив гендиректор SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.
У перспективі Starship буде перевозити людей та вантажі на Місяць та Марс.
Раніше орбітальний політ вже неодноразово відкладався, переважно через проблеми з отриманням ліцензії на запуск від Федерального управління цивільної авіації США. Лише на екологічну експертизу в компанії пішло кілька місяців.
Нагадаємо, під час презентації Starship Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марса.
Нагадаємо, в інтерв'ю вченому Маск запропонував політичну систему для перших поселенців на Марсі.
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