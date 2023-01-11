SpaceX збирає гігантську ракету Starship: політ може відбутись вже в лютому

"У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже ймовірною", - заявив гендиректор SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

У перспективі Starship буде перевозити людей та вантажі на Місяць та Марс.

Раніше орбітальний політ вже неодноразово відкладався, переважно через проблеми з отриманням ліцензії на запуск від Федерального управління цивільної авіації США. Лише на екологічну експертизу в компанії пішло кілька місяців.