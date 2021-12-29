Маск предложил политическую систему для Марса
Первые колонии на Марсе могут управляться так же, как первые колонии на Американском континенте. Речь идет о прямой демократии.
Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает РБК-Украина, cсылаясь его интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.
Представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна, считает он. Маск предлагает "естественное правительство".
"Люди сами смогут голосовать за принятие законов", - сказал Маск, добавив, что законы должны быть простыми и легкими для понимания.
Напомним, Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.
Отметим, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.