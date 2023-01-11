SpaceX собирает гигантскую ракету Starship: полет может состояться уже в феврале

SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship, который может стартовать уже в следующем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX.
"У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте выглядит очень вероятной", - заявил гендиректор SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
В перспективе Starship будет перевозить людей и грузы на Луну и Марс.
Ранее орбитальный полет уже неоднократно откладывался, в основном из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. Только на экологическую экспертизу у компании ушло несколько месяцев.
Напомним, во время презентации Starship Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса.
Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.
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