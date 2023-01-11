SpaceX собирает гигантскую ракету Starship: полет может состояться уже в феврале

"У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте выглядит очень вероятной", - заявил гендиректор SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

В перспективе Starship будет перевозить людей и грузы на Луну и Марс.

Ранее орбитальный полет уже неоднократно откладывался, в основном из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. Только на экологическую экспертизу у компании ушло несколько месяцев.