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SpaceX запустит шаттл Nasa на спутник Юпитера

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США, Суббота 24 июля 2021 04:50
SpaceX запустит шаттл Nasa на спутник Юпитера Фото: Falcon Heavy — американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса (Space)
Автор: РБК-Украина

SpaceX запустит шаттл Nasa на спутник Юпитера. Полет осуществит ракета-носитель Falcon Heavy.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nasa.

"НАСА выбрало компанию Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) из Хоторна, Калифорния, для предоставления услуг по запуску первой миссии Земли для проведения подробных исследований спутника Юпитера, Европы. Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида", - говорится в сообщении.

По информации НАСА, "Europa Clipper" проведет подробный обзор спутника и применит "комплексный набор научных инструментов", чтобы выяснить, есть ли на Европе условия, подходящие для жизни.

Уточнятся, что общая стоимость контракта составляет около 178 млн. долларов.

Напомним, что SpaceX предоставил доступ к интернету Starlink для пострадавшей от наводнения Германии.
Также Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon.

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