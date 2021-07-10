Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon
Фото: Илон Маск (Win McNamee/Getty Images)
Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon. Ракеты-носители будут использованы для запусков к МКС пилотируемого космического корабля Dragon V2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.
A Shortfall of Gravitas - плавучая платформа, которую аэрокосмическая компания SpaceX использует в качестве посадочной площадки для управляемой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, с целью ее дальнейшего восстановления и повторного использования.
Autonomous SpaceX droneship,— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021
A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg
Напомним, что компания Илона Маска SpaceX до сентября обеспечит покрытие интернета Starlink по всему миру.