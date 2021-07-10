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Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon

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Суббота 10 июля 2021 02:30
Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon Фото: Илон Маск (Win McNamee/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Илон Маск показал новую плавучую платформу для ракет-носителей Falcon. Ракеты-носители будут использованы для запусков к МКС пилотируемого космического корабля Dragon V2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

A Shortfall of Gravitas - плавучая платформа, которую аэрокосмическая компания SpaceX использует в качестве посадочной площадки для управляемой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, с целью ее дальнейшего восстановления и повторного использования.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX до сентября обеспечит покрытие интернета Starlink по всему миру.

Также грузовой корабль SpaceX состыковался с МКС.

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