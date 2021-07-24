ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

SpaceX запустить шатл Nasa на супутник Юпітера

Новость на русском →
США, Субота 24 липня 2021 04:50
SpaceX запустить шатл Nasa на супутник Юпітера Фото: Falcon Heavy - американська ракета-носій надважкого класу (Space)
Автор: РБК-Україна

SpaceX запустить шатл Nasa на супутник Юпітера. Політ здійснить ракета-носій Falcon Heavy.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nasa.

"НАСА обрало компанію Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) з Хоторна, Каліфорнія, для надання послуг з запуску першої місії землі для проведення докладних досліджень супутника Юпітера, Європи. Місія Europa Clipper буде запущена в жовтні 2024 року за допомогою ракети Falcon Heavy з Космічного центру ім. Джона Кеннеді в штаті Флорида", - йдеться в повідомленні.

За інформацією НАСА, "Europa Clipper" проведе детальний огляд супутника і застосує "комплексний набір наукових інструментів", щоб з'ясувати, чи є на Європі умови, які підходять для життя.

Уточняться, що загальна вартість контракту становить близько 178 млн. доларів.

Нагадаємо, що SpaceX надав доступ до Інтернету Starlink для постраждалої від повені Німеччини.
Також Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Юпитер SpaceX
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"