SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink: відео операції

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині за київським часом.

Перший ступінь повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8 хвилин, о 07:16 й приземлився на безпілотний корабель SpaceX під назвою Just Read the Instructions. Корабель був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

