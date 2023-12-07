SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink: відео операції

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила ще один запуск супутників Starlink в космос. Цього разу вивела на орбіту 23 супутники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX .

Watch Falcon 9 launch 23 @Starlink satellites to orbit https://t.co/zQqqLw7C8J — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023

Повне відео операції

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині за київським часом.

Відео запуску ракети

Перший ступінь повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8 хвилин, о 07:16 й приземлився на безпілотний корабель SpaceX під назвою Just Read the Instructions. Корабель був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/VG7Vbkzhes — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023

Приземлення першого ступеня

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить SpaceX. Робота над проєктом розпочалась у 2015 році, а перший тестовий прототип вивели на орбіту у 2018 році.