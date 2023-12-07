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SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink: відео операції

Четвер 07 грудня 2023 18:25
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SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink: відео операції Фото: SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink: відео операції (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила ще один запуск супутників Starlink в космос. Цього разу вивела на орбіту 23 супутники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео операції

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині за київським часом.

Відео запуску ракети

Перший ступінь повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8 хвилин, о 07:16 й приземлився на безпілотний корабель SpaceX під назвою Just Read the Instructions. Корабель був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Приземлення першого ступеня

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить SpaceX. Робота над проєктом розпочалась у 2015 році, а перший тестовий прототип вивели на орбіту у 2018 році.

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