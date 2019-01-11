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Маск опубликовал фото готового космического корабля Starship

Новости » Общество    11.01.2019 - 12:37
Маск опубликовал фото готового космического корабля Starship
Фото: Илон Маск (spacex.com)

Основатель SpaceX подчеркнул, что это реальное фото, а не рендеринг

Основатель SpaceX Илон Маск показал фото нового космического корабля Starship. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Маска.

Основатель SpaceX подчеркнул, что это реальное фото, а не рендеринг.

Маск опубликовал фото готового космического корабля Starship

"Только что завершена сборка тестовой ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Это реальное фото, а не рендеринг. Это для суборбитальных тестов VTOL (вертикального взлета и посадки). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа", - отметил Маск.

Добавим, что компания разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.

Напомним, в конце декабря Маск показал вторую ступень тяжелой ракеты Starship, которая раньше называлась BFR. Сообщалось, что корабль Starship собирают на стартовой площадке компании в Южном Техасе.

Отметим, Starship - это новое название для верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее официально известной как ракета BFR. А нижняя, бустерная ступень теперь называется Super Heavy.

Как писало РБК-Украина ранее, основатель компании SpaceX в начале января заявил, что через месяц его ракета совершит полет к Международной космической станции.

Маск анонсировал сроки полета своей ракеты к МКС Илон Маск показал свою новую ракету Starship
Новости Украины SpaceXИлон Маск
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