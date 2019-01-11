ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 з десятьма супутниками

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 17:52
SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 з десятьма супутниками
Ілюстративне фото (facebook.com/SpaceX)

Ракета-носій Falcon 9 повинна вивести на орбіту 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос чергову ракету Falcon 9. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter компанії.

Зокрема, ракета-носій Falcon 9, яка стартувала з космодрому на базі Ванденберг, повинна вивести на орбіту 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT, які забезпечують передачу даних для мобільних пристроїв і голосовий зв'язок.

SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 з десятьма супутниками

Відзначимо, що в результаті нинішнього запуску загальне число супутників Iridium NEXT на орбіті має бути доведено до планового рівня (75 супутників).

Також додамо, що перший ступінь Falcon 9, яка стартувала 11 січня, вже використали при пуску в вересні 2018 року. При цьому організатори пуску планують посадити її на плавучу платформу, розміщену в Тихому океані, а потім використовувати знову.

Нагадаємо, в п'ятницю засновник SpaceX Ілон Маск показав фото нового космічного корабля Starship. Він підкреслив, що це реальне фото, а не рендеринг.

Як писало РБК-Україна раніше, Маск на початку січня заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції.

Додамо, 23 грудня з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США), стартувала на орбіту ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США. При цьому раніше SpaceX відкладала запуск ракети чотири рази.

Маск опублікував фото готового космічного корабля Starship Маск анонсував терміни польоту своєї ракети до МКС
Новини України Falcon 9SpaceX
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся