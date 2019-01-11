SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 з десятьма супутниками

Ілюстративне фото (facebook.com/SpaceX)

Ракета-носій Falcon 9 повинна вивести на орбіту 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос чергову ракету Falcon 9. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter компанії.

Зокрема, ракета-носій Falcon 9, яка стартувала з космодрому на базі Ванденберг, повинна вивести на орбіту 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT, які забезпечують передачу даних для мобільних пристроїв і голосовий зв'язок.

Відзначимо, що в результаті нинішнього запуску загальне число супутників Iridium NEXT на орбіті має бути доведено до планового рівня (75 супутників).

Також додамо, що перший ступінь Falcon 9, яка стартувала 11 січня, вже використали при пуску в вересні 2018 року. При цьому організатори пуску планують посадити її на плавучу платформу, розміщену в Тихому океані, а потім використовувати знову.

Нагадаємо, в п'ятницю засновник SpaceX Ілон Маск показав фото нового космічного корабля Starship. Він підкреслив, що це реальне фото, а не рендеринг.

Як писало РБК-Україна раніше, Маск на початку січня заявив, що через місяць його ракета здійснить політ до Міжнародної космічної станції.

Додамо, 23 грудня з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США), стартувала на орбіту ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США. При цьому раніше SpaceX відкладала запуск ракети чотири рази.