SpaceX запускает очередную партию спутников на орбиту для раздачи интернета

В среду, 28 апреля, компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX планирует отправить на орбиту еще одну партию спутников для раздачи интернета Starlink. Спутников будет 60.

Об этом речь идет на сайте Spaceflight Now.

Ракету-носителя Falcon 9 со спутниками будут запускать на борту со стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида.

Напомним, SpaceX 7 апреля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета вывела на орбиту Земли очередную партию интернет-спутников Starlink. Начиная с мая 2019 года SpaceX провела уже 24 запуска спутников Starlink. Сейчас на орбите находятся 1443 космических аппарата.

Предыдущий запуск интернет-спутников Starlink состоялся 24 марта. Тогда ракета компании SpaceX вывела на орбиту также 60 аппаратов. После этого компания SpaceX успела провести испытания очередного прототипа ракеты для полета на Марс. Прототип ракеты взорвался во время посадки.

РБК-Украина писало, что компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса оспаривает контракт между американским космическим агентством NASA и компанией SpaceX Илона Маска. Контракт является частью миссии по возвращение астронавтов на Луну.