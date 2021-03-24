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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с интернет-спутниками

Новина українською → Флорида, Среда 24 марта 2021 11:12
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с интернет-спутниками Фото: Falcon 9 (wikimedia by SpaceX)
Автор: Анастасия Рокитна

Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал.

Трансляция ведется на сайте компании.

Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Напомним, Илон Маск заявил, что компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Как писало РБК-Украина, вертолет NASA сделает первый полет на Марсе в апреле. Так заявили в NASA.

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