SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с интернет-спутниками

Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.