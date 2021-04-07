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SpaceX отправила на орбиту очередную партию интернет-спутников

Новина українською → США, Среда 07 апреля 2021 19:42
SpaceX отправила на орбиту очередную партию интернет-спутников Фото: SpaceX отправила на орбиту интернет-спутников Starlink (wikimedia by SpaceX)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX сегодня, 7 апреля, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета должна вывести на орбиту Земли очередную партию интернет-спутников Starlink.

Компания SpaceX транслировала запуск ракеты в YouTube.

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с 60 спутниками Starlink на борту. Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

Это уже 24 вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. На орбиту Земли уже вывели 1383 космических аппаратов.

Как и раньше, первая ступень ракеты спустя несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Напомним, предыдущий запуск интернет-спутников Starlink состоялся 24 марта. Тогда ракета компании SpaceX вывела на орбиту также 60 аппаратов.

После этого компания SpaceX успела провести испытания очередного прототипа ракеты для полета на Марс. Прототип ракеты взорвался во время посадки.

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