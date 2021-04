SpaceX отправила на орбиту очередную партию интернет-спутников

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с 60 спутниками Starlink на борту. Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

Это уже 24 вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. На орбиту Земли уже вывели 1383 космических аппаратов.

Как и раньше, первая ступень ракеты спустя несколько минут после старта в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет удешевлять стоимость очередных запусков носителей.