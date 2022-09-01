SpaceX заключила договор на дополнительные миссии NASA на МКС

Стоимость контракта составляет 1,4 млрд долларов.

Соглашение предусматривает применение корабля SpaceX Crew Dragon, а также ракеты-носителя Falcon 9. Также соглашение обеспечит бесперебойный доступ США к МКС до 2030 года.

В то же время договоры будут охватывать миссии от Crew-10 до Crew-14, что составляет около 20 мест на корабле.

Вероятно SpaceX запустит миссию Crew-5 уже в начале октября.