SpaceX уклала договір на додаткові місії NASA на МКС

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, підписала з Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) ще один договір. Він передбачає запуск ще п’яти місій з астронавтами на МКС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.
Вартість контракту становить 1,4 млрд доларів.
Угода передбачає застосування корабля SpaceX Crew Dragon, а також ракети-носія Falcon 9. Також угода забезпечить безперебійний доступ США до МКС до 2030 року.
Водночас договорів охоплюватиме місії від Crew-10 до Crew-14, що становить близько 20 місць на кораблі.
Ймовірно SpaceX запустить місію Crew-5 вже на початку жовтня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що американське космічне агентство планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти.
Також нещодавно SpaceX виграла суд і отримала право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink.
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