SpaceX заблокувала тисячі Starlink через шахрайські схеми: що відомо

"Ми активно виявляємо порушення в усіх країнах, де працює Starlink, і співпрацюємо з правоохоронними органами по всьому світу. У М’янмі ми проактивно відключили понад 2500 комплектів Starlink поблизу підозрілих центрів шахрайства", - заявила Лорен Дрейєр, віцепрезидент SpaceX з бізнес-операцій Starlink, у дописі на X.

За словами представників компанії, мета цього кроку - припинити незаконне використання інтернету супутникової мережі для організації масштабних шахрайських схем, зокрема тих, що діють уздовж кордону М’янми з Таїландом.

Дійсно, після військового перевороту 2021 року М’янма занурилась у громадянську війну. Через хаос і відсутність контролю влади регіон став осередком кіберзлочинності. Шахрайські групи користуються політичним безладом і корупцією, будуючи свої бази буквально на кордоні з Таїландом.

Нещодавні спільні операції Таїланду, США та Китаю вже призвели до звільнення тисяч людей із цих центрів, але експерти наголошують - масштаби проблеми залишаються величезними.

Як шахраї використовували Starlink

Розслідування показало, що супутникові антени Starlink активно використовувалися в так званих "шахрайських парках" - комплексах, де тисячі людей, часто жертв торгівлі людьми, утримували проти волі й змушували брати участь в онлайн-шахрайствах.

За оцінками Австралійського інституту стратегічної політики, уздовж тайсько-м’янмарського кордону розташовано близько 30 великих центрів, які заробляють мільярди доларів на обмані інвесторів і користувачів по всьому світу.

Один із найбільш відомих таких об’єктів - KK Park у містечку Мьявадді, штат Карен. На фото з місця видно сучасні будівлі, охайні газони й рекламні білборди - все виглядає як діловий парк. Та насправді це - укріплений табір, де утримують людей і змушують їх працювати в шахрайських схемах.

Під час нещодавнього рейду військові М’янми виявили там понад 2000 робітників і десятки комплектів обладнання Starlink.

Реакція міжнародної спільноти

США вже понад рік висловлюють занепокоєння тим, що Starlink використовується для злочинної діяльності в регіоні. Конгрес США навіть розпочав розслідування щодо можливої участі компанії в шахрайських мережах.

Експерти кажуть, що, хоча блокування терміналів - це важливий крок, проблема значно ширша.

"Багато людей досі залишаються в полоні, а шахрайські схеми продовжують працювати під захистом місцевих сил", - заявив аналітик Глобальної ініціативи проти транснаціональної злочинності Джейсон Тауер.