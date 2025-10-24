SpaceX заблокировала тысячи Starlink из-за мошеннических схем: что известно

"Мы активно выявляем нарушения во всех странах, где работает Starlink, и сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру. В Мьянме мы проактивно отключили более 2500 комплектов Starlink вблизи подозрительных центров мошенничества", - заявила Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink, в заметке на X.

По словам представителей компании, цель этого шага - прекратить незаконное использование интернета спутниковой сети для организации масштабных мошеннических схем, в частности тех, что действуют вдоль границы Мьянмы с Таиландом.

Действительно, после военного переворота 2021 года Мьянма погрузилась в гражданскую войну. Из-за хаоса и отсутствия контроля властей регион стал очагом киберпреступности. Мошеннические группы пользуются политическим беспорядком и коррупцией, строя свои базы буквально на границе с Таиландом.

Недавние совместные операции Таиланда, США и Китая уже привели к освобождению тысяч людей из этих центров, но эксперты отмечают - масштабы проблемы остаются огромными.

Как мошенники использовали Starlink

Расследование показало, что спутниковые антенны Starlink активно использовались в так называемых "мошеннических парках" - комплексах, где тысячи людей, часто жертв торговли людьми, удерживали против воли и заставляли участвовать в онлайн-мошенничествах.

По оценкам Австралийского института стратегической политики, вдоль тайско-мьянмарской границы расположено около 30 крупных центров, которые зарабатывают миллиарды долларов на обмане инвесторов и пользователей по всему миру.

Один из наиболее известных таких объектов - KK Park в городке Мьявадди, штат Карен. На фото с места видны современные здания, аккуратные газоны и рекламные билборды - все выглядит как деловой парк. Но на самом деле это - укрепленный лагерь, где удерживают людей и заставляют их работать в мошеннических схемах.

Во время недавнего рейда военные Мьянмы обнаружили там более 2000 рабочих и десятки комплектов оборудования Starlink.

Реакция международного сообщества

США уже более года выражают обеспокоенность тем, что Starlink используется для преступной деятельности в регионе. Конгресс США даже начал расследование в отношении возможного участия компании в мошеннических сетях.

Эксперты говорят, что, хотя блокировка терминалов - это важный шаг, проблема значительно шире.

"Многие люди до сих пор остаются в плену, а мошеннические схемы продолжают работать под защитой местных сил", - заявил аналитик Глобальной инициативы против транснациональной преступности Джейсон Тауэр.