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SpaceX вывела на орбиту еще спутники Starlink: видео запуска ракеты

Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, запустила в космос еще 46 спутников Starlink. Это уже был седьмой запуск ракеты Falcon 9 в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Запуск ракеты произошел с космического центра NASA имени Кеннеди на побережье Флориды. Уже после 20 минут с начала операции - спутники были выведены на запланированную орбиту.

Стоит добавить, что в 2022 году, это был седьмой запуск Falcon 9, среди которых:

  • четыре миссии запуска спутников Starlink;
  • миссия с итальянским спутником CSG-2;
  • миссия Transporter-3;
  • миссия с грузом Национального управления военно-космической разведки США.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX потерял 40 спутников Starlink из-за магнитных бурь. Также Илон Маск недавно провел презентацию касаемо Starship.

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SpaceX