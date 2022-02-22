SpaceX вывела на орбиту еще спутники Starlink: видео запуска ракеты

Компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, запустила в космос еще 46 спутников Starlink. Это уже был седьмой запуск ракеты Falcon 9 в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Запуск ракеты произошел с космического центра NASA имени Кеннеди на побережье Флориды. Уже после 20 минут с начала операции - спутники были выведены на запланированную орбиту.

Стоит добавить, что в 2022 году, это был седьмой запуск Falcon 9, среди которых: