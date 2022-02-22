RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink: відео запуску ракети

Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, запустила в космос ще 46 супутників Starlink. Це вже був сьомий запуск ракети Falcon 9 цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск ракети стався з Космічного центру NASA імені Кеннеді на узбережжі Флориди. Вже після 20 хвилин з початку операції - супутники були виведені на заплановану орбіту.

Варто додати, що в 2022 році, це був сьомий запуск Falcon 9, серед яких:

  • чотири місії запуску супутників Starlink;
  • місія з італійським супутником CSG-2;
  • місія Transporter-3;
  • місія з вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX втратив 40 супутників Starlink через магнітні бурі. Також Ілон Маск нещодавно провів презентацію стосовно Starship.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX