SpaceX вывела на орбиту спутник SAOCOM 1B для Аргентины

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM 1B. Запуск произошел с восточного побережья США.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Первая ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на специальную платформу у мыса Канаверал (штат Флорида).

Вес спутника SAOCOM 1B около трех тонн. Его задача - следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины, а также передавать на Землю изображения, которые помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий. Аппарат для этого вывели на солнечно-синхронную орбиту.

Разработку спутника заказала Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE).

Это уже второй спутник SAOCOM 1B, который запустила SpaceX. Первый вывели на орбиту в 2018 году.

Напомним, в начале августа SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников Starlink.

Также сообщалось, что в конце июля SpaceX провела запуск ракеты со спутником для нужд Южной Кореи.