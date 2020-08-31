ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

SpaceX вивела на орбіту супутник SAOCOM 1B для Аргентини

Автор: Инна Собора

Супутник буде стежити за погодними умовами над Аргентиною

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM 1B. Запуск відбувся з східного узбережжя США.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Перший ступінь ракети відокремилася на четвертій хвилині польоту і плавно спустився на спеціальну платформу біля мису Канаверал (штат Флорида).

Вага супутника SAOCOM 1B близько трьох тонн. Його завдання - стежити за погодними умовами на планеті, збирати інформацію для сільськогосподарського та лісового сектора Аргентини, а також передавати на Землю зображення, які допоможуть при ліквідації наслідків стихійних лих. Апарат для цього вивели на сонячно-синхронну орбіту.

Популярні новини

Розробку супутника замовила Національна комісія з космічної діяльності Аргентини (CONAE).

Це вже другий супутник SAOCOM 1B, який запустила SpaceX. Перший вивели на орбіту в 2018 році.

Нагадаємо, на початку серпня SpaceX провела успішний запуск ракети Falcon 9 з партією з 57 інтернет-супутників Starlink.

Також повідомлялося, що в кінці липня SpaceX провела запуск ракети із супутником для потреб Південної Кореї.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України SpaceX