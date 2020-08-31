SpaceX вивела на орбіту супутник SAOCOM 1B для Аргентини

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM 1B. Запуск відбувся з східного узбережжя США.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Перший ступінь ракети відокремилася на четвертій хвилині польоту і плавно спустився на спеціальну платформу біля мису Канаверал (штат Флорида).

Вага супутника SAOCOM 1B близько трьох тонн. Його завдання - стежити за погодними умовами на планеті, збирати інформацію для сільськогосподарського та лісового сектора Аргентини, а також передавати на Землю зображення, які допоможуть при ліквідації наслідків стихійних лих. Апарат для цього вивели на сонячно-синхронну орбіту.

Розробку супутника замовила Національна комісія з космічної діяльності Аргентини (CONAE).

Це вже другий супутник SAOCOM 1B, який запустила SpaceX. Перший вивели на орбіту в 2018 році.

Нагадаємо, на початку серпня SpaceX провела успішний запуск ракети Falcon 9 з партією з 57 інтернет-супутників Starlink.

Також повідомлялося, що в кінці липня SpaceX провела запуск ракети із супутником для потреб Південної Кореї.