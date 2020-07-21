SpaceX запустила Falcon 9 со спутником связи для Южной Кореи

Фото: ракета SpaceX (popularmechanics.com)

Ракета Илона Маска вывела на орбиту военный спутник

Американская компания SpaceX Илона Маска провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи. Запущенный спутник предназначается для нужд южнокорейских военных.

Об этом сообщается на сайте компании.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде, в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 по киевскому времени).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

В конце мая эту первую ступень ракеты использовали для запуска корабля Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции.

Отметим, корабль Crew Dragon с американскими астронавтами на борту долетел к Международной космической станции в 17:16 по Киеву на следующий день после запуска - 31 мая.

Напомним, 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в седьмой раз вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

В общем SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.