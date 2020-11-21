Американская компания SpaceX вывела на орбиту спутник для изучения океана. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 19:17 по Киеву, она успешно вернулась обратно.

Об этом сообщает американское космическое агентство NASA в Twitter.

Сообщается, что ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Она вывела на орбиту (высота 1 300 километров) научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich.

Запуск спутника является частью программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства, посвященной отслеживанию уровню воды в мировом океане, а также изучению того, как глобальное потепление влияет на изменение береговых линий.

Напомним, в середине ноября SpaceX запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

Отметим, недавно основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В частности, он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска на сегодня оценивается почти в 110 млрд долларов.

Рейтинг возглавляют основатель Amazon Джефф Безос (185 млрд долларов) и совладелец Microsoft Билл Гейтс (129 млрд долларов).