Американська компанія SpaceX вивела на орбіту супутник для вивчення океану. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся в 19:17 за Києвом, вона успішно повернулася назад.

Про це повідомляє американське космічне агентство NASA в Twitter.

Повідомляється, що ракета стартувала з авіабази Ванденберг в Каліфорнії. Вона вивела на орбіту (висота 1 300 кілометрів) науковий океанографічний супутник Sentinel-6A Michael Freilich.

Запуск супутника є частиною програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства, присвяченій відстеженню рівня води у світовому океані, а також вивченню того, як глобальне потепління впливає на зміну берегових ліній.

Нагадаємо, в середині листопада SpaceX запустила корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту.

Зазначимо, нещодавно засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Зокрема, він обійшов засновника Facebook Марка Цукерберга. Стан Маска на сьогодні оцінюється майже в 110 млрд доларів.

Рейтинг очолюють засновник Amazon Джефф Безос (185 млрд доларів) і співвласник Microsoft Білл Гейтс (129 млрд доларів).