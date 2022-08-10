SpaceX вывела на орбиту более полусотни спутников: видео запуска ракеты

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников интернет-связи Starlink.. В этот же раз запустила в космос 52 единицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Это была 21-я миссия Starlink и 35-й орбитальный полет компании в 2022 году, что стало рекордом для нее. Например, в прошлом году SpaceX осуществила 31 миссию.

Уже через 15 минут с момента запуска спутники вышли на орбиту.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 05:14 по киевскому времени с космодрома во Флориде

Напомним, РБК-Украина писало о том, компания Rocket Lab успешно запустила в космос спутник-разведчик США с космодрома в Новой Зеландии.

Также недавно обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса.

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