UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX вывела на орбиту более полусотни спутников: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту более полусотни спутников (twitter.com/spacex)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников интернет-связи Starlink.. В этот же раз запустила в космос 52 единицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 05:14 по киевскому времени с космодрома во Флориде

Уже через 15 минут с момента запуска спутники вышли на орбиту.

Это была 21-я миссия Starlink и 35-й орбитальный полет компании в 2022 году, что стало рекордом для нее. Например, в прошлом году SpaceX осуществила 31 миссию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, компания Rocket Lab успешно запустила в космос спутник-разведчик США с космодрома в Новой Зеландии.

Также недавно обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиSpaceX