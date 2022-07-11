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SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Космическая компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, выполнила очередной успешный запуск ракетоносителя Falcon 9. Вывела на орбиту еще 46 спутников Starlink.

Об этом пишет РБК-Украинаа со ссылкой на Twitter-компанию SpaceX.

Запуск состоялся в 04:39 по киевскому времени с космодрома в американском штате Калифорния.

Видео запуска ракеты

Спутники были выведены на орбиту уже через 63 минуты после запуска.

Также отмечается, что с начала года компания Илона Маска совершила уже 29 орбитальных миссий, среди которых 17 - запуск спутников Starlink.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутниковый интернет от Starlink появится в поездах "Укрзализныци" до конца текущего года.

Также недавно телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2, которая расположена в созвездии Орион.

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SpaceX