В поездах появится интернет от Starlink: названы сроки

Спутниковый интернет от Starlink появится в поездах "Укрзализныци" до конца 2022 года. Пилотный проект установки Starlink в поездах уже протестирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госспецсвязи Юрия Щиголя в интервью Liga.Tech .

Он отметил, что тестирование Starlink в поездах показало, что такой способ раздачи интернета во время движения действительно работает.

"Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, - даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", - заявил глава Госспецсвязи.