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В поездах появится интернет от Starlink: названы сроки

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Киев, Четверг 30 июня 2022 11:27
В поездах появится интернет от Starlink: названы сроки Фото: поезд "Укрзализныци" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Спутниковый интернет от Starlink появится в поездах "Укрзализныци" до конца 2022 года. Пилотный проект установки Starlink в поездах уже протестирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госспецсвязи Юрия Щиголя в интервью Liga.Tech.

Он отметил, что тестирование Starlink в поездах показало, что такой способ раздачи интернета во время движения действительно работает.

"Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, - даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", - заявил глава Госспецсвязи.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали, как Starlink восстанавливает связь на деоккупированных территориях.

Как известно, американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине. Позже Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

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