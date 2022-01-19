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SpaceX вывела на орбиту еще полсотни спутников Starlink: видео запуска ракеты

Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, успешно вывела на орбиту еще 49 спутников Starlink. Запуск ракеты состоялся в 04:02 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Spacex.

Запуск был осуществлен с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантике.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что первый туристический полет корабля Crew Dragon (SpaceX) к Международной космической станции перенесли на 31 марта.

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