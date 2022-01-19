SpaceX вывела на орбиту еще полсотни спутников Starlink: видео запуска ракеты

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, успешно вывела на орбиту еще 49 спутников Starlink. Запуск ракеты состоялся в 04:02 по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Spacex.
Запуск был осуществлен с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантике.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что первый туристический полет корабля Crew Dragon (SpaceX) к Международной космической станции перенесли на 31 марта.