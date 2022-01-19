SpaceX вивела на орбіту ще півсотні супутників Starlink: відео запуску ракети

Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, успішно вивела на орбіту ще 49 супутників Starlink. Запуск ракети відбувся о 04:02 за київським часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Spacex.
Запуск було здійснено з космодрому, що розташований на мисі Канаверал в штаті Флорида. Через деякий час перший ступінь ракети успішно приземлився на платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантиці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перший туристичний політ корабля Crew Dragon (SpaceX) до міжнародної космічної станції перенесли на 31 березня.