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SpaceX вивела на орбіту ще півсотні супутників Starlink: відео запуску ракети

Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, успішно вивела на орбіту ще 49 супутників Starlink. Запуск ракети відбувся о 04:02 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Spacex.

Запуск було здійснено з космодрому, що розташований на мисі Канаверал в штаті Флорида. Через деякий час перший ступінь ракети успішно приземлився на платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантиці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перший туристичний політ корабля Crew Dragon (SpaceX) до міжнародної космічної станції перенесли на 31 березня.

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SpaceX