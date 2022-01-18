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Первый туристический полет Crew Dragon к МКС перенесли: новая дата

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Вторник 18 января 2022 18:34
Первый туристический полет Crew Dragon к МКС перенесли: новая дата Фото: корабль Crew Dragon (nasa gov)
Автор: Юлия Бойко

Первый туристический полет корабля Crew Dragon (SpaceX) к международной космической станции перенесли на месяц. Запуск будет осуществлен по программе американской компании Axiom.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аэрокосмического аналитика и журналиста Джеффа Фуста.

По его словам, о переносе сообщил заместитель главы NASA по разработкам систем космических исследований Джеймс Фри.

"Джим Фри из NASA сообщил о запусках и других космических операциях. Дата 31 марта для миссии Ax-1 для меня стала новостью, раньше старт был запланирован на 28 февраля", - отметил Фуст.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск Crew Dragon с туристами в рамках миссии Axiom-1 должен состояться 28 февраля 2022 года.

В состав экипажа войдут ли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский бизнесмен Ларри Коннор, который будет пилотом, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов. Предполагается, что Axiom Space сможет организовать по два-три таких полета в год. До этого доставка космических туристов на МКС осуществлялась только российскими космическими кораблями "Союз".

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