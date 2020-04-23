Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Отметим, это уже седьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

В общем SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, а в будущем 30 тысяч для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Напомним, прототип ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX разрушился во время испытаний на полигоне Бока-Чика в американском штате Техас.