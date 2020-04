Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SpaceX.

Запуск ракети був здійснений з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида о 22:30 за київським часом.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася вже вчетверте, здійснив успішну керовану посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантиці, розташовану в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Зазначимо, це вже сьомий вихід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року, в рамках проєкту Starlink. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складає вже 420 космічних апаратів системи Starlink.

Загалом SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, в майбутньому, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети..

Нагадаємо, прототип ракети Starship компанії Ілона Маска SpaceX зруйнувався під час випробувань на полігоні Бока-Чіка в американському штаті Техас.