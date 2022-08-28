SpaceX выиграла суд и получил право на запуск почти 3000 спутников для сети Starlink

Апелляционный суд США в пятницу оставил в силе решение Федеральной комиссии по связи об утверждении плана SpaceX по развертыванию почти 3000 спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось изначально.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 2021 году SpaceX Илона Маска получила одобрение на запуск 2824 спутников для предоставления услуг высокоскоростного интернета. Главные конкуренты, Viasat и DISH Network, несколько месяцев спустя оспорили это решение в суде, ссылаясь на чрезмерное загрязнение земной орбиты спутниками.
С 2019 года SpaceX запустила около 3000 низкоорбитальных спутников Starlink.
Ранее мы писали, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран. Для украинских пользователей скидка составила около 40%.
Также стало известно, что Украина получила в августе еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша. Первая партия оборудования для спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 28 февраля.
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