SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink

Апеляційний суд США в п'ятницю залишив в силі рішення Федеральної комісії зі зв'язку Про затвердження плану SpaceX з розгортання майже 3000 супутників Starlink на більш низькій навколоземній орбіті, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У 2021 році SpaceX Ілона Маска отримала схвалення на запуск 2824 супутників для надання послуг високошвидкісного інтернету. Головні конкуренти, Viasat і DISH Network, кілька місяців по тому оскаржили це рішення в суді, посилаючись на надмірне забруднення земної орбіти супутниками.

З 2019 року SpaceX запустила близько 3000 низькоорбітальних супутників Starlink.