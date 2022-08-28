SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink

Апеляційний суд США в п'ятницю залишив в силі рішення Федеральної комісії зі зв'язку Про затвердження плану SpaceX з розгортання майже 3000 супутників Starlink на більш низькій навколоземній орбіті, ніж планувалося спочатку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У 2021 році SpaceX Ілона Маска отримала схвалення на запуск 2824 супутників для надання послуг високошвидкісного інтернету. Головні конкуренти, Viasat і DISH Network, кілька місяців по тому оскаржили це рішення в суді, посилаючись на надмірне забруднення земної орбіти супутниками.
З 2019 року SpaceX запустила близько 3000 низькоорбітальних супутників Starlink.
Раніше ми писали, що компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України і ряду інших країн. Для українських користувачів знижка склала близько 40%.
Також стало відомо, що Україна отримала в серпні ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Нову партію терміналів профінансувала Польща. Перша партія обладнання для супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 28 Лютого.
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