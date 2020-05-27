SpaceX впервые доставит космонавтов на МКС

Американская компания SpaceX Илона Маска совместно с NASA отправит астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Впервые космонавтов отправят кораблем частной компании.

Об этом сообщает NASA.

Так, запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на МКС двух астронавтов, запланирован на 27 мая в 23:33 по киевскому времени. Запуск состоится со стартового комплекса 39А в штате Флорида.

На борту корабля будут пилот Роберт Льюис Бенкен и командир Даглас Джеральд Херли. Планируется, что корабль состыкуется с МКС уже 28 мая.

Отметим, с 2011 года США были вынуждены совершать полеты на МКС и обратно только на российских кораблях "Союз". За отправку астронавтов на МКС соревновались компании SpaceX и Boeing, но испытания корабля последней не увенчались успехом.

Напомним, ранее сообщалось, что космический грузовик Cargo Dragon компании SpaceX доставит на МКС две тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.

Также РБК-Украина писало, что прототип ракеты Starship компании SpeceX, предназначенной для полетов на Марс, разрушился во время испытаний.