SpaceX вперше доставить космонавтів на МКС

Американська компанія SpaceX Ілона Маска спільно з NASA відправить астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС). Вперше космонавтів відправлять кораблем приватної компанії.

Про це повідомляє NASA.

Так, запуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, який має доставити на МКС двох астронавтів, заплановано на 27 травня о 23:33 за київським часом. Запуск відбудеться зі стартового комплексу 39А у штаті Флорида.

На борту корабля будуть пілот Роберт Льюїс Бенкен та командир Даглас Джеральд Херлі. Планується, що корабель зістикується з МКС вже 28 травня.

Зазначимо, з 2011 року США були змушені здійснювати польоти на МКС та назад лише на російських кораблях "Союз". За відправку астронавтів до МКС змагалися компанії SpaceX та Boeing, але випробування корабля останньої не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічна вантажівка Cargo Dragon компанії SpaceX доставить на МКС дві тони продовольства, а також обладнання та матеріали для наукових експериментів.

Також РБК-Україна писало, що прототип ракети Starship компанії SpeceX, призначеної для польотів на Марс, зруйнувався під час випробувань.