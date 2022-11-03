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SpaceX вивела на орбіту супутник французької компанії: відео запуску ракети

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Четвер 03 листопада 2022 16:02
SpaceX вивела на орбіту супутник французької компанії: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту супутник французької компанії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Космічна компанія SpaceX вивела у космос комунікаційний супутник Hotbird 13G компанії Eutelsat. Ракета стартувала з космодрому у Флориді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида у четвер, 3 листопада, о 08.22 за київським часом.

Вже через 36 хвилин після запуску супутник був розгорнутий на геоперехідній орбіті.

Зазначається, що Hotbird 13G був виготовлений Airbus Defense and Space. Супутник використовуватиме французька телекомунікаційна компанія Eutelsat.

Апарат приєднається до спільної місії свого "близнюка" Hotbird 13F, який SpaceX відправила у космос ще минулого місяця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX Falcon Heavy доставила кілька секретних вантажів на геостаціонарну орбіту для космічних сил США.

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