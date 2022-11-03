SpaceX вивела на орбіту супутник французької компанії: відео запуску ракети

Космічна компанія SpaceX вивела у космос комунікаційний супутник Hotbird 13G компанії Eutelsat. Ракета стартувала з космодрому у Флориді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Апарат приєднається до спільної місії свого "близнюка" Hotbird 13F, який SpaceX відправила у космос ще минулого місяця.

Зазначається, що Hotbird 13G був виготовлений Airbus Defense and Space. Супутник використовуватиме французька телекомунікаційна компанія Eutelsat.

Вже через 36 хвилин після запуску супутник був розгорнутий на геоперехідній орбіті.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида у четвер, 3 листопада, о 08.22 за київським часом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX Falcon Heavy доставила кілька секретних вантажів на геостаціонарну орбіту для космічних сил США.

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