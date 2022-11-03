SpaceX вывела на орбиту спутник французской компании: видео запуска ракеты

Космическая компания SpaceX вывела в космос коммуникационный спутник Hotbird 13G компании Eutelsat. Ракета стартовала с космодрома во Флориде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в четверг, 3 ноября, в 08:22 по киевскому времени.

Спустя уже 36 минут после запуска спутник был развернут на геопереходной орбите.

Отмечается, что Hotbird 13G был изготовлен Airbus Defense and Space. Спутник будет использовать французская телекоммуникационная компания Eutelsat.

Аппарат присоединится к совместной миссии своего "близнеца" Hotbird 13F, который SpaceX отправила в космос еще в прошлом месяце.